Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C225 in offerta: visione a 360 gradi con l'IA

La TP-Link Tapo C225, in offerta a 49,99€ con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 69,99€, è un’opzione vantaggiosa per chi cerca una soluzione avanzata e accessibile per la sicurezza domestica. Questa telecamera WiFi offre funzionalità all’avanguardia progettate per migliorare la sorveglianza interna, combinando alta definizione, intelligenza artificiale e funzioni di privacy.

Grazie alla funzione di rilevamento automatico e notifica AI, la Tapo C225 è in grado di distinguere tra persone, animali domestici e veicoli, e persino di riconoscere suoni anomali. Questa capacità di rilevamento intelligente assicura che gli utenti ricevano avvisi mirati e pertinenti, riducendo al minimo le notifiche false e migliorando l’efficacia della sorveglianza.

La funzione di panoramica e inclinazione offre una copertura completa a 360°, assicurando che non vi siano angoli morti nella sorveglianza dell’area designata. Inoltre, il Smart Motion Tracking traccia e segue automaticamente un soggetto in movimento, mantenendolo sempre al centro dell’attenzione.

Il sensore Starlight garantisce prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione, catturando immagini chiare e dettagliate che molti altri dispositivi non riescono a ottenere in ambienti poco illuminati. Questo rende la Tapo C225 particolarmente efficace per la sorveglianza notturna.

Le funzioni aggiuntive come l’allarme sonoro e luminoso, che possono essere attivati per scoraggiare i visitatori indesiderati, e l’audio bidirezionale, che consente la comunicazione diretta attraverso la telecamera, arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’uso.

La configurazione della telecamera è intuitiva e rapida, grazie alle istruzioni dettagliate fornite dall’app, permettendo agli utenti di iniziare a monitorare la loro casa in pochi minuti dall’installazione.

Questa telecamera avanzata è un investimento intelligente per chi cerca una soluzione di sicurezza domestica versatile, intelligente e facile da usare. Non farti scappare questa offerta e acquista subito a meno di 50€!