Telecamera di sicurezza con IA in super offerta: risparmi il 21%

La telecamera TP-Link Tapo C225 è un’ottima soluzione per garantire la sicurezza domestica con una vasta gamma di funzionalità avanzate, ora disponibile a un prezzo scontato del 21%, a soli 54,99€ rispetto al prezzo consigliato di 69,99€.

Dotata di intelligenza artificiale, la telecamera offre un rilevamento e una notifica smart AI, in grado di identificare persone, animali domestici e veicoli, e anche di riconoscere suoni anomali, avvisando gli utenti in caso di necessità.

Grazie alla capacità di panoramica e inclinazione, la telecamera offre un campo visivo orizzontale a 360°, consentendo di monitorare facilmente un’ampia area. La funzione di smart motion tracking permette alla telecamera di tracciare e seguire un soggetto, mantenendolo costantemente all’interno del campo visivo.

Il sensore Starlight ad alta sensibilità garantisce la cattura di immagini di qualità superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una sorveglianza efficace anche di notte.

Per incrementare la sicurezza, la telecamera è dotata di allarme sonoro e luminoso, in grado di attivare effetti sonori e luminosi per spaventare eventuali visitatori indesiderati. L’audio bidirezionale consente la comunicazione tramite un microfono e un altoparlante integrati.

La configurazione della telecamera è estremamente semplice, con istruzioni dettagliate disponibili direttamente tramite l’applicazione, consentendo di configurare il dispositivo in pochi minuti.

La TP-Link Tapo C225 è una telecamera WiFi interna di sicurezza domestica che offre prestazioni affidabili, funzionalità avanzate e facilità d’uso, rendendola un’ottima scelta per chiunque cerchi una soluzione efficace per la sicurezza della propria casa a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito con uno sconto del 21%!