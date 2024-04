Telecamera di sicurezza 2K, offerta totale: su Amazon a soli 31,99€

Sei alla ricerca di una soluzione di sorveglianza affidabile e avanzata per la tua casa? L’Ezviz CP1 fa proprio a caso tuo. Questa telecamera Wi-Fi interna è attualmente in offerta a 31,99€, con uno sconto del 36% sul prezzo originale. Progettata per fornire sicurezza con immagini nitide e funzionalità interattive, è un’ottima scelta per chi desidera tenere d’occhio la propria abitazione in tempo reale.

La telecamera registra immagini in Super HD 2K, o 4MP, che assicurano una qualità visiva eccezionale, persino quando si utilizza lo zoom digitale 4x.

Con una rotazione orizzontale di 350° e verticale di 55°, la CP1 elimina quasi completamente i punti ciechi nella stanza. Grazie allo zoom 8X, è possibile ottenere una vista dettagliata di qualsiasi angolo, rendendo questa telecamera ideale per monitorare spazi ampi e aperti.

Dispone di audio bidirezionale: attraverso l’app EZVIZ, è possibile parlare con i famigliari, oppure dissuadere visitatori indesiderati da qualsiasi luogo. La visione notturna della CP1 garantisce una protezione continua, giorno e notte. Le potenti luci a LED a infrarossi permettono di vedere fino a 10 metri anche in condizioni di bassa luminosità, assicurando che la tua casa sia sempre sorvegliata.

Insomma, come avrai capito, questa telecamera racchiude tutto ciò che ti serve per controllare la tua casa in maniera smart e interattiva. Hai ancora poco tempo per acquistarla a soli 31€: non farti scappare questa offerta!