Telecamera da esterno TP-Link: un gioiellino TOP per tenere casa sicura

Se hai la necessita di videosorvegliare la tua casa in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, oggi ho la soluzione che fa al caso tuo. Si tratta dunque della telecamera da esterno TP-Link Tapo C310, un prodottino compatto e facile da installare, che offre una visione nitida e dettagliata delle aree circostanti alla tua casa.

TP-Link Tapo C310: la telecamera da esterno che non ti aspetti

La telecamera da esterno TP-Link Tapo C310 è la videocamera di sorveglianza ad alta definizione che ti garantisce un’ottima visione notturna a infrarossi fino a 30 metri. Con il suo sensore di altissima qualità che può catturare video in risoluzione Full HD, non ti fa mancare neanche un dettaglio.

Tra le sue tantissime funzionalità avanzate come la rilevazione del movimento con notifiche push in tempo reale direttamente sul tuo smartphone, la sicurezza raggiunge i massimi livelli. Inoltre è in grado di effettuare delle registrazioni che possono essere salvate sia sul cloud che su un supporto di memoria micro SD.

Come la gestisci? Ti torna utile l’applicazione TP-Link Tapo disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android. Con questa puoi visualizzare le riprese della tua telecamera in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Ti basterà infatti scaricare l’app sul tuo smartphone e seguire tutte le indicazioni che vedrai a schermo. Fatto questo sarai pronto per monitorare la tua casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.