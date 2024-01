Tekken 8 Launch Edition: prenotala su Amazon per riceverla al D1

Sta per tornare una delle saghe di picchiaduro più amate di sempre con Tekken 8. Su Amazon hai ancora la possibilità di prenotare la Launch Edition al prezzo minimo garantito e consegna garantita per il Day One di venerdì 26 gennaio. Un’opportunità da non perdere per ogni vero fan che si rispetti.

Tekken 8 Launch Edition in preordine: cosa include?

La Tekken 8 Launch Edition è la versione perfetta per appassionato della serie: riceverai infatti il gioco in edizione fisica in una speciale copertina che include, oltre al titolo in formato fisico, anche gli stickers della corporazione e la Metal Plate “Catena Infiammata”.

Per il resto, in Tekken 8 la trama si sviluppa dopo la sconfitta di Heihachi Mishima, quando suo figlio Kazuya intraprende la sua ambiziosa conquista per il dominio globale, servendosi delle forze della G Corporation per scatenare il caos su scala mondiale. Jin, costretto ad affrontare il proprio destino, decide di opporsi al regno del terrore di suo padre Kazuya, cercando di fermare la spirale di violenza che minaccia il mondo.

Il gioco presenta un cast di 32 combattenti unici, ognuno dei quali è stato ridisegnato per offrire un’esperienza di combattimento ancora più intensa. L’introduzione del nuovissimo sistema “Heat” aggiunge un livello di strategia, consentendo ai giocatori di padroneggiare nuove tecniche per sconfiggere i loro avversari.

La grafica ad alta fedeltà, sviluppata appositamente per la nuova generazione di console, cattura ogni momento di impatto e l’energia delle super mosse aggressive, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente e emozionante.

Tekken 8 offre una ricca varietà di contenuti per il giocatore singolo, tra cui la modalità Arcade Quest, che presenta sfide avvincenti e ricompense esclusive. Il sistema di personalizzazione, sia per i personaggi giocabili che per gli avatar, è stato approfondito, offrendo ai giocatori la possibilità di creare un’esperienza di gioco unica e personalizzata.

Un gioco che si presenta come il capitolo più emozionante di questa longeva saga videoludica, promettendo avvincenti sfide, una trama avvincente e una grafica eccezionale per immergere i giocatori in un’esperienza di combattimento senza precedenti. Non farti scappare la Launch Edition e prenotala adesso su Amazon.

