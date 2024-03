TECNOLOGICA telecamera di sicurezza WiFi con risoluzione 2K (25€)

Metti la casa al sicuro, subito. Cosa devi fare? Affidati a TP Link che con la sua telecamera WiFi ha tutto sotto controllo. Non solo ha un obiettivo 2K che non ignora neanche un dettaglio ma delle tecnologie avanzate per farti sapere sempre cosa accade.

Piccola, semplice da utilizzare e veloce da installare, impossibile non rimanerne compiti. Collegati al volo su Amazon per approfittare dello sconto del 26% e farla tua a soli 25€.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera di sicurezza WiFi: TP Link ha tutto sotto controllo

Piccoletta ma non per questo scarsa. Le dimensioni ridotte sono perfette per camuffarla tra soprammobili e mensole così da non dare nell’occhio, no? Per metterla in funzione devi collegarla alla presa di corrente, posizionarla e scaricare l’app sul tuo smartphone. Ti si aprirà la configurazione guidata e nel corso di un paio di minuti avrai finito. Insomma, più semplice di così è impossibile.

Con obiettivo 2K lei riprende ogni dettaglio e non se ne lascia scappare una. Tuttavia la sua performance viene aiutata anche da delle funzioni indispensabili che sono la visione notturna, l’audio a 2 vie e il rilevatore di movimento. Con l’app gestisci tutti questi aspetti potendo comunicare a distanza e attivare l’ultima funzione quando sei fuori casa.

Se entra qualcuno, lo sai all’istante.

Il sistema è completamente compatibile anche con gli assistenti intelligenti quali Amazon Alexa e Google Assistant.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua telecamera di sicurezza TP Link a soli 25€.

