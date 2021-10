Teclast P25 è tuo in PRIMA MONDIALE con uno sconto che supera gli 80€

Se acquistare un tablet è diventato necessario, non ti accontentare dei soliti marchi e soprattutto non finire a spendere una cifra per dei modelli datati. Per fortuna capiti proprio al momento giusto dato che su AliExpress hai l'occasione di rendere tuo un magnifico Teclast P25 a soli 103,57€. Praticamente lo paghi quasi novanta euro in meno e lo ricevi a casa in soli 10 giorni.

Le spedizioni non solo sono express ma sono anche gratuite. In più l'importo finale è già comprensivo di IVA quindi non ricevi sorprese.

Teclast P25: un tablet moderno, completo e che ti fa sognare

Basta dargli un'occhiata per capire subito che non si tratta del solito tablet. Teclast P25 è un modello estremamente moderno che dice addio al design pesante e ingombrante ma dà il benvenuto a eleganza e sinuosità. Ultra slim e in colorazione Argento non può che essere uno spettacolo tra le mani, ma se sei interessato non tergiversare troppo perché sia l'offerta che i pezzi sono limitati: ne sono rimasti meno di 100 disponibili!

Con il suo display da 10.1 pollici ti permette di fare ciò che più ami senza limiti. Dai social, alle applicazioni e fino allo streaming nel massimo della qualità grazie alla risoluzione 1280×800 pixel. Al suo interno monta Android 11 ossia l'ultimo uscito per un'esperienza a passo con i tempi. In più, per non farti mancare nulla sono stati integrati 32 GB di memoria liberamente espandibili che supportano un processore Allwinner A133 super potente.

Non sono da meno la batteria che ti regala un'autonomia longeva e la doppia fotocamera frontale e posteriore con cui completare il tutto.

Acquista subito il tuo Teclast P25 e non ti pentirai di aver scelto tablet più perfetto. Lo acquisti su AliExpress a soli 103,57€ e lo ricevi in meno di due settimane a casa tua senza costi aggiuntivi.

Ps: se vuoi puoi optare anche per la versione con tastiera Bluetooth che costa soli 113,00€ sempre allo stesso link.