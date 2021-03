TCL ha già dimostrato di essere a lavoro su tecnologie di smartphone dotati di display in grado di potersi arrotolare, ma l’ultimo dispositivo sarebbe ancora più interessante. Infatti, oltre ad arrotolarsi, potrebbe anche piegarsi: tanta tecnologia in un solo device che, completamente aperto, potrebbe avere un display enorme.

TCL: il device si piega e si arrotola

Un’idea audace, che per questo potrebbe essere portata su smartphone solo fra diverso tempo. Infatti, si tratterebbe di mettere insieme sia una tecnologia di schermo che si arrotola (già vista da parte di TCL) che una per display che si arrotola.

La ragione per la quale si dovrebbe mettere a punto un device di questo tipo è molto semplice: immagina che dimensione potrebbe avere il dispositivo quando è completamente aperto e quanto potrebbe risultare “compatto” quando viene chiuso.

Insomma, creando un pieghevole che si arrotola, si potrebbe mettere a punto un tablet che diventa smartphone. Naturalmente, non è affatto certo che TCL sia decisa a realizzare un dispositivo di questo tipo da mettere effettivamente in commercio. In effetti, potrebbe solo essere un modo per dimostrare la sua attenzione alla ricerca e sviluppo (che comunque non è da mettere in discussione), stupendo il pubblico.

