TCL 405 a 64€: smartphone SORPRENDENTE a prezzo ASSURDO su Amazon (-46%)

TCL 405 è un smartphone base di gamma, ma ha un segreto. Infatti, a bordo c’è il sistema operativo Android GO: un versione super leggera del celeberrimo OS del robottino verde. A corredo, una suite di applicazioni dedicate, ottimizzate proprio per girare al meglio su questo tipo di device. Il risultato? Un mix perfetto, che ti permetterà di utilizzare il dispositivo in modo fluido e soddisfacente: qualcosa che non ci si aspetterebbe mai da parte di un terminale così economico.

Se a un prezzo super soddisfacente aggiungi uno sconto a tempo limitato, l’affare è servito: completa adesso l’ordine su Amazon (se il prodotto non è già finito) per prenderlo a 64€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Uno smartphone al quale manca niente, incluso un display da 6,6″, una mega batteria da 5000 mAh e un buon comparto fotografico. Per chi lo desidera, c’è anche il supporto dual SIM. Insomma, a TCL 405 manca niente, nemmeno prestazioni che proprio non ci si aspetta.

Non perdere la straordinaria occasione del momento e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo ottimo device a 64€ circa appena da Amazon. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.