TCL Serie 30 sbarca in Italia: tanti smartphone a prezzi contenuti

TCL 30 Series è finalmente disponibile all'acquisto in Italia fin da oggi, con i due device TCL 30 e TCL 30+ a rappresentare i device di punta seguiti poi dai modelli TCL 30SE e TCL 30E.

Scopriamo in dettaglio cos'hanno da offrire i device e dove acquistarli.

TCL 30 Series arriva in Italia: tanti device per tutte le tasche

TCL 30 e 30+ condividono un design dal forte sapore premium per via di una bella lavorazione del fame laterale; inoltre, sono estremamente sottili e garantiscono una buona maneggevolezza. Entrambi montano un display AMOLED NXTVISION da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con supporto alla funzionalità Always-on Display (AOD) per visualizzare contenuti importanti anche quando il display è bloccato.

Entrambi dotati di una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP, il modello 30+ dispone di una fotocamera selfie con sensore grandangolare da 13 MP con funzionalità auto-capture per selfie sempre perfetti. Dotati rispettivamente di 64 e 128 GB di memoria interna, sotto il telaio spesso poco più di 7 mm trova posto un'ampia batteria da 5010 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W (solo per il modello 30+).

Passando poi ai modelli TCL 30SE e TCL 30E, in questo caso montano un display NXTVISION da 6.52 pollici a risoluzione HD+ con notch a goccia e un rapporto schermo/telaio dell'89.1%. Posteriormente è anche qui presente un sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, mentre sotto il cofano dispongono rispettivamente di 64 e 128 GB di memoria interna affiancati da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W (solo per TCL 30SE).

Prezzo e disponibilità

Ecco dove acquistare i nuovi smartphone TCL: