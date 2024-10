La tastiera wireless Logitech MX Keys S non ha rivali, soprattutto a questo prezzo

Lavori al computer diverse ore al giorno e quindi hai bisogno di una tastiera senza fili che sia comoda e che non ti faccia perdere un colpo mentre digiti? Allora sei nel posto giusto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la mitica Logitech MX Keys S a soli 85,99 euro, invece che 129 euro.

Anche se potresti non vederlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% e quindi adesso risparmi ben 43 euro sul totale. Si tratta di un’offerta a tempo limitato per cui devi essere super veloce o rischi di arrivare troppo tardi. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys S: il meglio del meglio

La tastiera wireless Logitech MX Keys S è pensata per chi vuole solo il meglio e infatti si presenta con delle caratteristiche pazzesche. Ad esempio, una delle cose più interessanti, è la retroilluminazione intelligente che, non solo si attiva quando avvicini le mani, ma si regola con la luce circostante.

Possiede 3 tasti che ti permettono di passare da un device all’altro e ne puoi collegare fino a 3 contemporaneamente. I tasti sono leggermente concavi, estremamente silenziosi e non hanno nessun input lag. Gode di una super batteria che dura fino a 10 giorni con una ricarica completa ed è compatibile sia con Windows che con MacOC e Linux.

Fai alla svelta perché come ti dicevo si tratta di un’offerta a tempo e quindi da un momento all’altro potrebbe scadere. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 85,99 euro, invece che 129 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.