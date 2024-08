Tastiera wireless da usare con PC, TV e non solo: bastano 34€

La tastiera wireless Logitech K400 Plus è ideale per chi cerca un’esperienza di digitazione comoda e precisa, anche durante lunghe sessioni di utilizzo. La sua ampia compatibilità con diversi sistemi operativi la rende una scelta estremamente versatile, permettendoti di controllare non solo il PC ma anche altri dispositivi, fra cui la TV.

Non esitare: acquista subito la tastiera Logitech K400 Plus su Amazon, disponibile oggi al prezzo speciale di 34 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 41% rispetto al costo originale di 58 euro.

Minimo storico per la tastiera Logitech K400 Plus

La tastiera wireless Logitech K400 Plus dispone di un pratico touchpad ed offre una connessione stabile fino a 10 metri: perfetta per gestire i tuoi dispositivi a distanza. Inoltre, i tasti multimediali semplificano l’uso di lettori musicali, smart TV e PC.

Grazie ai controlli per il volume ed al layout compatto delle frecce direzionali, l’utilizzo è ancora più intuitivo ed immediato. L’abbinamento poi è davvero facile: basta inserire il ricevitore Unifying nella porta USB del dispositivo da controllare. La batteria, con un’efficiente sistema di risparmio energetico ed il pratico pulsante ON/OFF, assicura una lunga durata nel tempo.

Approfitta ora dell’offerta e metti nel carrello la tastiera wireless Logitech K400 Plus ad un prezzo ridicolo: sarà consegnata a casa tua in tempi brevissimi per utilizzarla fin da subito.