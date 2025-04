Connessione VELOCISSIMA con il router TP-Link WiFi 7 in sconto LAMPO su Amazon (-33%)

TP-Link Archer BE550 è pensato per te che pretendi il meglio dalla tua connessione internet: dotato di tecnologia WiFi 7, Tri-Band, canali a 320MHz e porte 2.5G puoi acquistarlo in offerta a soli 199,99 euro invece di 299,99. Un risparmio clamoroso su un router che svolterà per sempre la tua navigazione.

TP-Link Archer BE550: le caratteristiche del router

TP-Link Archer BE550 è un vero mostro di potenza: con la nuovissima tecnologia WiFi 7 tri-band arriva a oltre 9.200 Mbps, il che si traduce in film alla massima definizione, online senza lag, videochiamate cristalline e download a velocità supersonica.

La funziona Multi-Link Operation (MLO) ti permette di sfruttare più bande contemporaneamente, abbattendo la latenza e aumentando stabilità e velocità. Le 5 porte 2.5GHz permettono di sfruttare davvero tutta la potenza della fibra o della tua connessione ad alta velocità. Alla porta USB 3.0 puoi collegare dischi esterni, stampanti o creare un piccolo cloud casalingo.

La copertura ovviamente non delude: con 6 antenne interne, beamforming e ottimizzazione intelligente del segnale, hai WiFi potente e stabile in ogni angolo della casa. E se vuoi espandere la rete, nessun problema: è compatibile con EasyMesh, quindi puoi creare una rete mesh fluida senza interruzioni di segnale.

Facile da configurare grazie all’app Tether, supporta tutte le generazioni WiFi e tutti i provider. Approfitta dell’offerta Amazon e acquistalo a soli 199,99 euro invece di 299,99.