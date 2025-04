Google conferma: in arrivo l'app ufficiale di NotebookLM

Google ha confermato che NotebookLM, il suo strumento intelligente per la gestione delle informazioni, riceverà presto una versione app. Fino ad oggi, infatti, NotebookLM era accessibile esclusivamente tramite sito web.

Sarà un’app nativa per Android e iOS?

La piattaforma ha ricevuto un importante restyling lo scorso anno, adottando un’interfaccia a tre pannelli, particolarmente efficace su schermi ampi. Tuttavia, la UI è completamente responsive e già oggi può essere utilizzata anche su display mobili, grazie a una disposizione intelligente a tre tab superiori.

Per gli utenti impazienti, esiste già la possibilità di installare NotebookLM come Progressive Web App (PWA). Questa soluzione consente di aggiungere un’icona direttamente sulla home screen, nascondendo elementi del browser per un’esperienza immersiva.

Su Android , basta aprire Chrome, toccare il menu a tre puntini e selezionare “Aggiungi alla schermata Home”.

, basta aprire Chrome, toccare il menu a tre puntini e selezionare “Aggiungi alla schermata Home”. Su iOS, si può usare il menu di condivisione di Safari e scegliere la stessa opzione.

Tuttavia, la PWA non è perfetta: problemi come il pulsante delle impostazioni che si sovrappone al selettore app, e una barra di stato poco reattiva ai temi, ne limitano l’efficacia.

In un aggiornamento pubblicato oggi, l’account ufficiale @NotebookLM ha annunciato che “l’app NotebookLM arriverà presto!”. Tutto fa pensare a un’app nativa per Android e iOS, piuttosto che una versione desktop, dato l’approccio di Google, che raramente sviluppa client dedicati per Windows o Mac.

Un’app nativa offrirebbe numerosi vantaggi, tra cui una maggiore visibilità su Google Play e sull’App Store di Apple. Resta da capire se si tratterà di un’app realmente nativa o di un wrapper che integra il sito, così da velocizzare i tempi di sviluppo e aggiornamento.