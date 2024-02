Tastiera Samsung Smart Trio 500: il compagno PERFETTO (-42%)

In un mondo sempre più connesso, la flessibilità è fondamentale. Ecco perché la Samsung Smart Keyboard Trio 500 è un must-have per coloro che cercano un’esperienza di digitazione versatile e senza sforzo. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 42%, questa tastiera ti offre la libertà di passare da un dispositivo all’altro con un semplice click. Approfitta subito di questa opportunità e acquistala al prezzo speciale di soli 28,49 euro, anziché 49,39 euro.

Tastiera Samsung Smart Trio 500: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La caratteristica chiave che rende la Smart Keyboard Trio 500 così sorprendente è la sua capacità di connettersi contemporaneamente a tre dispositivi diversi. Sia che tu stia lavorando su un laptop, sfogliando il tuo tablet o rispondendo rapidamente alle chiamate sullo smartphone, questa tastiera facilita il passaggio tra i dispositivi associati con un click.

La tastiera è dotata di tre pulsanti di commutazione facile, assegnati alle chiavi F7, F8 e F9, che semplificano il processo di switching tra i tuoi dispositivi. L’associazione facilitata è resa ancora più comoda con un pop-up che appare alla prima connessione, semplificando la procedura per i dispositivi nel raggio di circa 1 metro.

Ma la versatilità della Smart Keyboard Trio 500 non si ferma qui. La tastiera è progettata per essere portatile, compatta e sottile, rendendola il compagno ideale per chi è in movimento. La tastiera può essere facilmente inserita in una borsa, pronta per essere utilizzata ovunque ti trovi. Che tu sia in viaggio per lavoro o semplicemente desideri un’esperienza di digitazione confortevole lontano dalla scrivania, questa tastiera è pronta a soddisfare le tue esigenze.

Le scorciatoie personalizzate per le tue app preferite rappresentano un altro aspetto straordinario della Smart Keyboard Trio 500. Puoi assegnare tasti dedicati alle app che usi più frequentemente, garantendo un accesso rapido e diretto. Che si tratti della tua app di streaming preferita o dell’app di messaggistica più utilizzata, è tutto a portata di click.

La funzione Hot Keys, disponibile su smartphone e tablet Galaxy con One UI 3.1 aggiornata a marzo 2021 o successiva, offre una soluzione pratica per lanciare istantaneamente le tue app preferite. Basta premere un tasto assegnato (F1, F2 o F3) e godere dell’efficienza di un accesso rapido alle applicazioni essenziali.

Infine, accedere a Samsung DeX con la Smart Keyboard Trio 500 è un salto ulteriore nella produttività. Sfruttando un’interfaccia desktop ovunque tu sia, potrai aprire più finestre contemporaneamente, rispondere comodamente alle email e ai messaggi su un unico schermo, e massimizzare la tua efficienza lavorativa.

Non perdere l’opportunità di possedere la Samsung Smart Keyboard Trio 500, attualmente in vendita su Amazon con uno sconto assurdo del 42%. Rendila tua oggi e trasforma la tua esperienza di digitazione in qualcosa di straordinario, al prezzo ridicolo di soli 28,49 euro.

