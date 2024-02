Tastiera multidispositivo Logitech su Amazon al MINIMO STORICO (39€)

Un unica tastiera wireless per almeno 3 dispositivi collegati tutti simultaneamente pensi che non sia possibile averla o averla a un buon prezzo? Ti sbagli in entrambi i casi. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la tastiera multidispositivo Logitech a soli 39,79 euro, invece che 58,99 euro.

Come avrai certamente intuito siamo di fronte a un minimo storico per cui devi essere più rapido del solito. La splendida Pebble Keys 2 K380S ha un design compatto ed elegante. Si collega praticamente a qualsiasi dispositivo e ha una batteria bella grande. Adesso è un best buy.

Tastiera multidispositivo Logitech a prezzo Wow

Come ti dicevo questa tastiera è pensata per chi è spesso in giro e quindi ha bisogno di digitare su più dispositivi, una volta su un portatile e una volta su un tablet. La sua capacità di adattarsi a qualsiasi device la rende perfetta a questo scopo. E poi è molto compatta e leggera.

La puoi connettere fino a 3 dispositivi in simultanea e passare da uno all’altro velocemente. I tasti sono ben distanziati tra loro e leggermente concavi per una digitazione fluida e senza sforzo. Puoi personalizzare 10 tasti tramite l’app dedicata e niente male anche la batteria che offre un’autonomia di ben 3 anni.

Insomma una bomba pazzesca, l’offerta del giorno. Perciò fai presto, prima che scada la promo vai subito su Amazon e acquista la tua tastiera multidispositivo Logitech a soli 39,79 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.