Mini PC con Intel i9: OFFERTA lampo su Amazon (-19%)

Il mondo della tecnologia non smette mai di stupirci, e l’offerta lampo del 19% su Amazon per il MINIS FORUM NAB9 è la prova vivente di ciò. Questo eccezionale mini PC è una vera potenza racchiusa in un corpo compatto, pronto a rivoluzionare la tua esperienza informatica domestica o lavorativa. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 409,99 euro, anziché 509,00 euro.

Mini PC con Intel i9: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Al cuore di questa macchina c’è un processore Intel Core i9 12900HK, con 14 core e 20 thread, pronto a sfidare qualsiasi compito gli si ponga davanti. Con una frequenza turbo massima di 5,0 GHz e 24 MB di cache, il NAB9 offre prestazioni senza compromessi per il multitasking più esigente e l’elaborazione di dati complessi. Che tu stia lavorando da casa o divertendoti con i tuoi giochi preferiti, questo mini PC non ti deluderà mai.

Il MINIS FORUM NAB9 è dotato di doppie porte Ethernet da 2,5 G, offrendoti una connettività ultra veloce per le tue esigenze di rete più esigenti. Che si tratti di gestire un server di archiviazione file o creare un firewall, questo mini PC è pronto per qualsiasi sfida. E non dimentichiamoci del Wi-Fi 6 dual-band e del Bluetooth 5.2, che garantiscono una connessione senza problemi e un segnale stabile, anche nei contesti più affollati.

Con il supporto per schermo quadruplo 4K UHD, puoi goderti una qualità dell’immagine mozzafiato su quattro display contemporaneamente. Che tu stia guardando film in 4K, lavorando su progetti grafici complessi o semplicemente navigando sul web, l’esperienza visiva offerta da questo mini PC MINIS FORUM è semplicemente incomparabile.

E se pensi che le sorprese siano finite, ti sbagli di grosso. Il MINIS FORUM NAB9 ti offre la massima flessibilità di aggiornamento, con supporto per memoria DDR4 fino a 64 GB e SSD M.2 2280 PCIe4.0 fino a 2 TB. Con il design pop-up, l’aggiornamento della configurazione è un gioco da ragazzi, permettendoti di adattare il tuo mini PC alle tue esigenze in continua evoluzione.

Inoltre, non dimentichiamoci del sistema di raffreddamento efficiente, che assicura che il NAB9 rimanga fresco e silenzioso anche durante le sessioni di utilizzo più intense. Con due tubi di calore, due prese d’aria e una porta di raffreddamento laterale, questo mini PC è progettato per mantenere le prestazioni al massimo livello, senza compromessi.

Non lasciarti sfuggire l’offerta del 19% su Amazon per il MINIS FORUM NAB9. Con un risparmio di ben 100 euro, è un investimento che non puoi permetterti di lasciarti scappare. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 409,99 euro, prima che sia troppo tardi.