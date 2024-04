PC fisso Acer Aspire: SUPER sconto del 14% su Amazon

Nel mondo frenetico di oggi, la necessità di un computer affidabile e performante è più importante che mai. Ecco perché dovresti dare un’occhiata al PC fisso Acer Aspire XC-1780, che al momento è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 14%.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 599,00 euro, anziché 699,00 euro.

PC fisso Acer Aspire: sconto irresistibile di 100 euro

La sua compattezza è una delle sue caratteristiche più apprezzate. Con soli 8 litri di volume, questo PC Acer si inserisce senza sforzo in qualsiasi ambiente di lavoro, liberando spazio prezioso sulla tua scrivania. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte: all’interno c’è una potenza sorprendente pronta a soddisfare tutte le tue esigenze di multitasking quotidiano.

A trainare questo concentrato di potenza c’è un processore Intel Core di 13a generazione i5-13400, che assicura prestazioni fluide e reattive in qualsiasi situazione. Abbinato a 8 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz, questo PC permette di passare senza problemi da un’attività all’altra, senza perdite di tempo o rallentamenti fastidiosi.

Se sei uno di quelli che accumulano file multimediali e documenti senza fine, non preoccuparti, l’Acer Aspire XC-1780 ha tutto lo spazio di archiviazione che ti serve. Grazie al suo SSD PCIe da 512 GB, avrai ampio spazio per conservare tutti i tuoi ricordi digitali, senza compromettere le prestazioni del sistema.

Con il Wi-Fi 6E integrato, potrai goderti una connessione stabile e veloce per lo streaming senza interruzioni e le videochiamate di lavoro. E se hai bisogno di trasferire dati da e per il tuo PC, le porte USB 3.2 Type-C e Type A ti offrono opzioni veloci e versatili.

Infine, non possiamo dimenticare l’audio. Con l’audio surround 5.1 integrato e ad alta definizione, potrai goderti un’esperienza audio coinvolgente, perfetta per i tuoi momenti di svago o per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio home theater.

Non lasciarti sfuggire questa occasione se sei alla ricerca di un PC potente e versatile. Approfitta subito dello sconto del 14% su Amazon e fai tuo l’Acer Aspire XC-1780, al prezzo speciale di soli 599,00 euro.