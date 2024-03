Tastiera Logitech K380: IRRESISTIBILE a questo prezzo (-19%)

La tastiera Logitech K380 è un vero gioiello di design e funzionalità, ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 19%. Questa tastiera, sottile ed elegante, è l’accessorio perfetto per personalizzare il tuo spazio di lavoro e abbinarsi ai tuoi accessori preferiti. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 48,00 euro, anziché 58,99 euro.

Tastiera Logitech K380: questa offerta su Amazon non durerà ancora a lungo

Con i suoi nuovi colori accattivanti, la Logitech K380 non è solo uno strumento di input, ma anche un elemento di design che rende la tua postazione di lavoro un vero e proprio capolavoro. Scegli tra una gamma di colori moderni e abbinati il tuo stile personale, creando un ambiente di lavoro che rispecchia la tua personalità.

Ma la Logitech K380 non è solo estetica; è anche estremamente funzionale. La sua caratteristica principale è la possibilità di associare fino a 3 dispositivi di qualsiasi sistema operativo. Cambiare dispositivo è semplice come un tocco, consentendoti di digitare su diversi dispositivi senza interruzioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente o passa spesso da un dispositivo all’altro.

Inoltre, la tastiera Logitech offre un’esperienza di digitazione comoda e familiare, simile a quella di un laptop. I tasti sagomati e arrotondati si adattano perfettamente ai polpastrelli, garantendo una digitazione fluida e silenziosa. La sensazione di comfort è paragonabile a quella di un laptop di alta qualità, permettendoti di lavorare per lunghe sessioni senza affaticare le mani.

Completa la tua configurazione di lavoro con il mouse Pebble, un compagno ideale per la Logitech K380. Questo mouse ultraportatile e silenzioso, dotato di Bluetooth e ricevitore USB, è progettato per aumentare la produttività in movimento. Con la sua colorazione elegante bianca, si abbina perfettamente alla tastiera, creando un set elegante e coordinato.

Non perdere l’occasione di portare a casa la tastiera Logitech K380 a un prezzo incredibile di soli 48,00 euro su Amazon. Approfitta subito dello sconto del 19% e acquistala prima che sia troppo tardi.