Tastiera Logitech G613: meccanica, wireless e Bluetooth. Cosa altro chiedere?

Non è necessario avere enormi grovigli di cavi per giocare al massimo, grazie alla Logitech G613 che propone una tastiera meccanica e wireless ad un prezzo incredibile. Una periferica dalle prestazioni eccezionali, ma estremamente versatile grazie alla doppia connettività, che tocca oggi il suo minimo storico a soli 100 euro su Amazon.

Tastiera meccanica wireless/Bluetooth Logitech G613: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech si caratterizza naturalmente per gli interruttori meccanici Romer G, una variante migliorata dei più noti Omron garantiti per 70 milioni di pressioni. Questi presentano una corsa ridotta per una maggiore reattività e mantengono una silenziosità sorprendente rispetto agli Cherry MX. La connessione avviene tramite il dongle Lightspeed fornito in confezione che garantisce bassa latenza e stabilità. Tuttavia, non manca la connessione Bluetooth che consente di utilizzare la periferica praticamente con qualsiasi dispositivo. Questo la rende estremamente flessibile consentendo di sfruttarne le capacità anche per l’utilizzo professionale con il massimo confort di digitazione. Il layout è completo e include il tastierino numerico, insieme ai tasti multimediali dedicati nella parte alta.

Sono presenti anche 6 tasti G nella parte sinistra ai quali è possibile associare macro o funzioni specifiche relative sia ai giochi che alla produttività. La tastiera, infatti, è completamente personalizzabile attraverso il software G HUB che consente di configurare anche il tasto “game”. Quest’ultimo permette con un solo tocco di disattivare tasti e combinazioni non necessarie alla sessione di gioco. Completa la dotazione un comodo poggiapolsi integrato che riduce la stanchezza durante le sessioni più lunghe di utilizzo. Con un profilo estremamente sottile e compatto, ed una struttura decisamente robusta, è una delle migliori periferiche ad unire prestazioni e praticità.

Grazie ad uno sconto del 35%, la Logitech G613 è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro per un risparmio di ben 55 euro sul prezzo di listino.