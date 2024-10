Tastiera gaming ad alta precisione, compatta e costa solo 16€

Cerchi una tastiera gaming compatta, efficiente e dotata di sistema di retroilluminazione? La Trust GXT 833W Thado è senza dubbio una scelta eccellente. Questa tastiera si distingue per le sue funzionalità avanzate, ideate per soddisfare le esigenze di qualsiasi giocatore, ed offre un’esperienza di digitazione fluida e precisa, ideale per le sessioni di gioco prolungate.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, puoi acquistarla ad un prezzo davvero conveniente. Pensa che con uno sconto speciale del 14%, la tastiera Trust GXT 833W Thado è già tua spendendo solamente 16 euro: sii veloce e ordinala oggi stesso, prima che la disponibilità finisca.

Minimo storico per la tastiera Trust GXT 833W Thado

Una delle principali peculiarità della tastiera Trust GXT 833W Thado è il suo design compatto, che elimina il tastierino numerico, offrendo così maggiore spazio e libertà di movimento con il mouse. La robusta piastra posteriore in metallo garantisce una resistenza duratura, assicurando che la tastiera possa affrontare lunghe sessioni di gioco senza problemi. Inoltre, la tecnologia anti-ghosting N-key rollover permette di registrare con precisione ogni pressione dei tasti, così da evitare errori nei momenti più cruciali del gioco.

Un altro punto di forza della tastiera è la retroilluminazione personalizzabile, che non solo conferisce un tocco estetico accattivante ma permette anche di giocare senza difficoltà in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità gaming, che disattiva il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali, e i 12 tasti multimediali per l’accesso rapido completano il set di funzionalità avanzate.

La Festa delle Offerte Amazon Prime sta per terminare, ti conviene approfittarne subito: aggiungi al carrello la Trust GXT 833W Thado spendendo una vera miseria e la riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni.