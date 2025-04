VPN in offerta: NordVPN al prezzo più basso da inizio anno

Se si è alla ricerca di un servizio VPN in offerta, segnaliamo l’ultima promozione disponibile sul sito di NordVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare il 73% su tutti e tre i piani della durata di due anni. Lo sconto in questione fa sì che il prezzo sia ora il più basso da inizio anno: 3,09 euro per il piano Base, 3,99 euro per il piano Plus, 6,49 euro per il piano Ultimate.

Diventa dunque sempre più importante il rapporto qualità-prezzo di una delle VPN migliori del mercato. Oltre infatti ad essere il servizio di rete privata virtuale più veloce, offre anche diverse funzionalità extra per la privacy online, tra cui l’opzione Threat Protection Pro, strumento che aiuta a bloccare la pubblicità online, il tracciamento dei dati e l’accesso a siti web fake.

NordVPN in offerta a partire da 3,09 euro

Una VPN come NordVPN può essere utile in numerosi casi. Con l’avvicinarsi delle vacanze di Pasqua, ad esempio, chi ha pianificato un viaggio all’estero avrà bisogno di una connessione sicura quando effettuerà il collegamento con una rete Wi-Fi pubblica, come quelle presenti negli aeroporti, in hotel e nei ristoranti, note per essere vulnerabili di fronte a eventuali attacchi hacker.

Un servizio VPN torna utile anche durante i preparativi di una vacanza per la prossima estate. Infatti, grazie alla possibilità data di simulare una connessione da un altro Paese, consente di risparmiare sui prezzi dei voli, degli hotel e delle attività. Riguardo a ciò, basterà collegarsi a un server di una nazione in cui il costo della vita è inferiore rispetto all’Italia e, più in generale, ai Paesi occidentali.

NordVPN è in grado di soddisfare queste e altre esigenze, non soltanto nella sfera travel. Detto questo, sul sito ufficiale è possibile sottoscrivere l’offerta che consente di attivare il piano della durata di due anni al prezzo più basso da inizio anno (a partire da 3,09 euro), con una garanzia di rimborso di 30 giorni.