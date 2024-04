Tastiera Bluetooth Logitech: puoi abbinarla a 3 dispositivi (-42%)

La tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini è caratterizzata da dimensioni e peso estremamente ridotti, offrendo la massima versatilità per essere facilmente sistemata in valigia o nello zaino. È dotata di un efficace sistema di retroilluminazione per garantire un utilizzo confortevole anche di notte e gode della possibilità di connettersi a più dispositivi contemporaneamente.

Cogli questa opportunità senza indugi perché non c’è di meglio ad un simile prezzo: effettua subito l’ordine su Amazon e approfitta di uno sconto imperdibile del 42% per portare a casa la tastiera Bluetooth Logitech a soli 74 euro anziché 129 euro.

Super offerta per la tastiera Bluetooth Logitech

I tasti silenziosi e leggermente concavi della tastiera Bluetooth assicurano una digitazione precisa ed ergonomica, adattandosi comodamente alla forma delle tue dita, mentre le dimensioni compatte permettono un accesso immediato a ogni tasto.

Dotata di retroilluminazione intelligente, la tastiera si illumina quando le mani si avvicinano, regolando automaticamente l’intensità in base alle condizioni di luminosità ambientale. Ricorda poi che con la connettività Bluetooth puoi collegare la MX Keys Mini a tre dispositivi simultaneamente.

Non esitare: ascolta il tuo istinto e salva nel carrello la tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini: goditi un risparmio di circa 54 euro e riceverai il tuo acquisto rapidamente a casa, con spedizione gratuita.