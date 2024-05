Mouse Logitech con peso regolabile: non puoi perderlo a soli 60€

Il mouse Logitech G502 HERO Special Edition non passa mai inosservato, per il suo design futuristico ma anche ed ovviamente per le sue prestazioni di alto livello: esteticamente inconfondibile, oltre che efficace e veloce nell’uso. La sua impugnatura comoda ed il sensore ultra preciso lo rendono ideale per attività di lavoro, studio e gioco: insomma, perfetto per tutto.

Mega offerta per il mouse Logitech G502 HERO SE

Il sensore ottico del mouse Logitech G502 HERO Special Edition offre un tracciamento estremamente preciso fino a 25600 DPI, in grado di rilevare anche i movimenti più impercettibili. Non vi è alcuno smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo mouse è dotato di 11 pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento con due modalità d’uso.

Il software Logitech G LIGHTSYNC consente una personalizzazione completa dell’illuminazione RGB. Grazie al sistema di tensionamento a molla metallica integrato nei pulsanti sinistro e destro, otterrai clic decisi ed immediati. Inoltre, per garantire una stabilità ottimale, è possibile aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g al mouse Logitech.

