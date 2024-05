Stampante multifunzione HP oggi a METÀ prezzo: bastano 59€

Se stai cercando un dispositivo completo e versatile per le tue esigenze di stampa, copia e scansione, la stampante multifunzione HP Envy 6020e potrebbe essere la scelta ideale ad un costo tra i più convenienti sul mercato. Design moderno, numerose funzionalità avanzate ed una velocità di lavoro eccezionale: questo apparecchio ha tutte le carte in regola per stupirti fin da subito.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità e completa il tuo acquisto su Amazon, prima che la promozione termini: grazie ad uno sconto incredibile del 50%, potrai avere la stampante HP Envy 6020e a soli 59 euro invece di 119 euro.

Stampante multifunzione HP al minimo storico

La stampante HP Envy 6020e è dotata di una vasta gamma di funzioni per soddisfare le tue esigenze di stampa. Contando sulla possibilità di stampare sia a colori che in bianco e nero, con opzioni automatiche per il fronte/retro e senza bordi, avrai il pieno controllo sulla tua produzione. La velocità di stampa può raggiungere fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, garantendo risultati rapidi e di alta qualità.

Grazie alla connettività avanzata, puoi stampare da pc, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart e sfruttando opzioni come Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, registrando un account HP ed utilizzando esclusivamente cartucce originali HP, avrai diritto ad un anno di garanzia supplementare per la tua stampante e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+.

Fatti tentare dalla convenienza e salva subito nel carrello la tua nuova stampante multifunzione HP Envy 6020e a metà prezzo, prima che i modelli disponibili si esauriscano: la spedizione è gratuita ed in pochi giorni riceverai il prodotto a casa tua.