Tapo C200, telecamera di sicurezza ad un prezzo wow: tua a 25,99€

La telecamera Tapo C200 di TP-Link è una soluzione efficace e accessibile per la sicurezza domestica. Questo modello offre diverse funzionalità avanzate che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca una telecamera versatile senza spendere una fortuna.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinariamente conveniente: con lo sconto del 35%, oggi la paghi solo 25,99€.

La Tapo C200 registra video in alta definizione a 1080p, garantendo immagini chiare e dettagliate. Una delle sue caratteristiche più notevoli è la capacità di pan e tilt, con un raggio di 360° orizzontale e 114° verticale, permettendo una copertura completa dell’area monitorata. Questo è particolarmente utile in ambienti domestici, dove è possibile dirigere la telecamera verso diverse aree senza necessità di spostarla fisicamente.

La funzionalità di visione notturna avanzata permette di monitorare l’ambiente anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a una distanza di circa 10 metri, rendendo la telecamera efficace 24 ore su 24. Inoltre, la Tapo C200 dispone di rilevazione del movimento e invia notifiche in tempo reale al tuo dispositivo mobile ogni volta che viene rilevato un movimento, consentendoti di essere sempre aggiornato su ciò che accade a casa tua.

La telecamera include anche un audio bidirezionale che consente di comunicare attraverso la telecamera stessa, ideale per parlare con familiari, animali domestici o per allontanare visitatori indesiderati. Per quanto riguarda la memorizzazione, supporta schede microSD fino a 128 GB per una registrazione locale sicura e conveniente.

Altro punto di forza è la compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo il controllo vocale della telecamera, il che aggiunge un ulteriore livello di comodità e integrazione con il resto della tua smart home. Non farti assolutamente scappare questa offerta vantaggiosa e acquistala subito a solamente 25,99€.