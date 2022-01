Tampone rapido a 2,60€ su Amazon: pochi pezzi disponibili

Torna disponibile su Amazon, la scorta di kit per eseguire un tampone rapido antigenico. In pochi minuti, è possibile verificare l'eventuale positività al Covid 19. L'enorme risparmio è possibile sull'acquisto di una quantità minima: la confezione con 25 pezzi all'interno la prendi a 65€ circa. Le spedizioni sono veloci e gratis, ma le scorte – purtroppo – sono limitate: completa subito l'ordine per approfittarne.

Tampone rapido antigenico disponibile su Amazon

Un test semplicissimo da eseguire in casa. Ogni kit arriva completo di tutto quello che occorre per eseguire il controllo. Si tratta della versione nasale, quindi c'è l'apposito tamponcino per prelevare un minimo di mucosa dalle narici, che sarà poi mischiata con la soluzione in dotazione.

Poche gocce sulla piastra di controllo e il test sarà completo. Dopo qualche minuto, sarà possibile conoscere il risultato.

Considerando la scarsa disponibilità, la possibilità di prenderli a questo prezzo è una vera e propria occasione. La piccola scorta, ti offre la tranquillità di effettuare un controllo ogni volta che hai un dubbio o prima (e dopo) essere stato in un posto potenzialmente troppo affollato.

Per avere la possibilità di acquistare il kit per il tampone rapido antigenico a 2,60€ l'uno da Amazon, tutto quello che devi fare è completare l'ordine e portare a casa la scorta da 25 pezzi a 65€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.