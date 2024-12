Tablet sotto i 200€ per il regalo perfetto senza svenarsi: i migliori 5 di oggi

Dato che c’è ancora una finestra temporale ristretta per acquistare il proprio regalo abbiamo deciso di agevolarti il lavoro segnalandoti queste promozioni eccellenti che trovi su Amazon. In questa lista troverai i migliori 5 Tablet sotto i 200 euro, tutti con sistema operativo Android o basati su tale, e tutti che arriveranno a casa tua prima di Natale.

Tablet sotto i 200 euro: 5 dispositivi spettacolari

Partiamo come sempre da quello che costa di meno. Se vuoi spendere veramente pochissimo allora acquista DOOGEE T30E da 11 pollici, con Android 14 e 128 GB di memoria interna espandibile. Gode della tecnologia WiFi e LTE, ha una batteria da 8000 mAh e oggi lo puoi avere a soli 109,99 euro.

Uno dei più apprezzati è sicuramente Samsung Galaxy Tab A9+ che oggi può avere a soli 179 euro. Possiede un ottimo display da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200p ed è dotato di un’archiviazione da 64 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. Questa è la versione WiFi con 4 GB di RAM.

Ottimo anche Lenovo Tab M11 che, oltre ad avere un generoso display da 11 pollici, ti regala la Tab Pen che ti permette di scrivere e disegnare come su un foglio. Monta potente processore MediaTek elio G88, Android 13, 4 GB di RAM e 128 GB come memoria di archiviazione. Oggi tuo a soli 184,99 euro.

Con qualche euro in più, ovvero 189 euro, potrai ottenere bellissimo Xiaomi Redmi Pad SE da 11 pollici. Sicuramente uno dei dispositivi con il migliore rapporto qualità prezzo. Possiede 8 GB di RAM e una memoria interna gigantesca da 256 GB. Ha un peso di soli 478 g e uno spessore di appena 7,4 mm, risultando quindi anche molto maneggevole.

Concludiamo con HUAWEI MatePad SE 11, in questa versione da 6 GB è di RAM e 128 GB di memoria interna, con display da 11 pollici FHD+ a basse emissioni di luce blu. Gode di una super batteria da 7700 mAh è uno spessore di appena 6,9 mm. Oggi lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 189 euro.

Fai presto perché tutte queste promozioni dureranno poco tempo. Tra l’altro se acquisti adesso uno dei migliori 5 tablet sotto i 200 euro lo riceverai a casa tua in pochi giorni, sicuramente prima di Natale, e senza pagare le spedizioni. Per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio puoi farlo ora cliccando qui.