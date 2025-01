Tablet Samsung a meno di 200€ su Amazon: è l'affare low cost di oggi

Il Samsung Galaxy Tab A9+ cala di prezzo su Amazon e si conferma un punto di riferimento del segmento dei tablet Android di fascia bassa. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il tablet di Samsung è acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, scegliendo la versione 8/128 GB con connettività Wi-Fi. In sconto c’è anche la versione 8/128 GB con 5G che viene proposta al prezzo scontato di 249 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon e sono acquistabili tramite il box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: un best buy tra i tablet low cost

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è dotato di un’ottima scheda tecnica, in rapporto al prezzo di vendita. Il modello in questione ha un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695, con supporto al 5G nella versione dedicata. Ci sono anche 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 7.040 mAh. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15 e con la personalizzazione della One UI.

L’offerta in corso su Amazon rende il Samsung Galaxy Tab A9+ un vero e proprio best buy. Il tablet è acquistabile al prezzo scontato di:

199 euro per la versione 8/128 GB Wi-Fi

per la versione 249 euro per la versione 8/128 GB 5G

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili e il tablet viene venduto direttamente da Amazon, con consegna immediata e con la possibilità di poter sfruttare l’assistenza post-vendita di Samsung. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.