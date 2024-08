Tablet Android, il prezzo crolla a 139,44€: 2K, 14GB di RAM e ottime prestazioni

Oggi Amazon propone un tablet Android con caratteristiche decisamente interessanti ad un prezzo fortemente ribassato. Questa soluzione della Blackview monta un processore octa-core, abbinato a 14GB di RAM (8GB effettivi + 6GB virtuali) ed equipaggiato con uno schermo 2K e una batteria estremamente robusta. Normalmente proposto ad oltre 600€, oggi può essere tuo a soli 139,44€.

Nota bene: quando apri la pagina del prodotto, non farti spaventare dal prezzo. Per averlo al prezzo promozionale dovrai prima, infatti, riscattare il coupon da 194€ e anche il codice sconto del 50%. Nulla di più semplice: basterà spuntare le caselle che si trovano proprio sotto al prezzo del prodotto, prima o dopo averlo inserito nel carrello.

Con uno schermo da 10,36 pollici e risoluzione 2K (2000×1200 pixel), questo tablet garantisce una qualità visiva eccezionale, ideale per la visione di contenuti multimediali e per il gaming leggero.

Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek MT8183, un octa-core che, combinato con 14 GB di RAM (8 GB di RAM fisica e 6 GB virtuale), offre prestazioni fluide anche durante il multitasking o l’esecuzione di applicazioni più impegnative. Lo spazio di archiviazione interno ammonta a 256 GB, espandibile fino a 1 TB tramite una scheda TF, fornendo ampio spazio per app, foto e video.

Il tablet è inoltre equipaggiato con una batteria da 8380 mAh, che garantisce un’ottima autonomia, consentendo di utilizzarlo per diverse ore senza necessità di ricarica frequente. Sul fronte connettività, il Blackview Tab 11 supporta Wi-Fi dual-band e Bluetooth, assicurando una connessione stabile e veloce.

Per quanto riguarda la fotografia, il tablet è dotato di una doppia fotocamera da 16 MP sia sul retro che sul fronte, una caratteristica non comune in dispositivi di questa fascia di prezzo, che permette di scattare foto e realizzare video di buona qualità.

Con queste caratteristiche, il Blackview Tab 11 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un tablet potente e versatile senza dover spendere troppo. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito ad un super prezzo!