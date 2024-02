Tablet Android da 10 pollici: il prezzo CROLLA da 199 a 59,70€ su Amazon

Questa sì che è un’occasione da non perdere. Amazon ti offre un doppio sconto assurdo su questo tablet Android con display da 10 pollici dal valore di 199 euro. Spuntando il coupon sconto e applicando il codice promozionale che trovi entrambi sotto al prezzo del prodotto potrai pagarlo infatti, tieniti forte, soltanto 59,70 euro. Una strepitosa opportunità che rischia di svanire presto: ti consigliamo di non pensarci troppo.

Tablet Android in super offerta: le caratteristiche

A meno di 60 euro potresti portarti a casa quindi una potente piattaforma che offre un’esperienza di visualizzazione vivida e un sistema efficiente per qualsiasi tipo di attività. Il tablet è dotato di un display full HD da 10.1″ che offre un’immagine nitida e luminosa in ogni situazione.

Il sistema è alimentato da un processore SC9863 Octa-Core a 64 bit con frequenza di 1.6GHz che garantisce prestazioni fluide e reattive. La memoria interna da 64GB è espandibile fino a 1TB con schede microSD, mentre è presente anche una doppia fotocamera da 13 e 5 megapixel per catturare i tuoi ricordi ed effettuare videochiamate.

La sorpresa? La tastiera inclusa: il design versatile ti consente di passare senza soluzione di continuità tra la funzionalità touchscreen e quella da notebook offrendoti una totale flessibilità nell’uso.

Adatto quindi a tutte le età e le situazioni, questo tablet Android in offerta a meno di 60 euro ha tutte le potenzialità per essere il tuo affare del mese. Ricordati di spuntare il coupon sconto e di applicare il codice promozionale che trovi in pagina.