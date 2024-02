Tablet Android 13 da 10" a soli 86,85€: prezzo folle su Amazon

L’attuale offerta su Amazon per il tablet Yestel da 10 pollici con Android 13 è un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo versatile e ad alte prestazioni. Proposto a soli 86,85€, grazie a uno sconto del 28% sul prezzo più basso recente di 119,99€, questo tablet offre un’esperienza utente eccezionale, sia per lavoro che per svago.

Equipaggiato con il sistema operativo Android 13, il tablet garantisce accesso a milioni di applicazioni disponibili sul Play Store, integrando contemporaneamente nuove funzionalità per la protezione della privacy e controlli parentali avanzati, consentendo così una gestione ottimale dei dati personali e delle autorizzazioni delle app.

Il cuore pulsante di questo tablet è rappresentato da un processore octa-core da 2,0 GHz, abbinato a una memoria RAM di 10 GB (composta da 6 GB più un’aggiunta virtuale di 4 GB) che assicura un’elaborazione fluida e veloce, anche in multitasking. Con una memoria interna di 64 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda micro SD, offre ampio spazio di archiviazione per applicazioni, documenti, musica e video. La batteria da 6000 mAh promette lunghe ore di utilizzo con una singola ricarica, supportata da un efficiente sistema operativo e tecnologie di risparmio energetico.

Lo schermo LCD da 10,1 pollici, con una risoluzione di 1280 x 800 pixel, assicura colori vivaci e immagini nitide, mentre i doppi altoparlanti stereo forniscono un’esperienza sonora immersiva, ideale per la riproduzione video e l’ascolto di musica. Il supporto al WiFi 5G dual-band garantisce una connessione Internet ultraveloce, senza compromessi sulla stabilità o sulla velocità, perfetto per streaming video, giochi online, e videochiamate senza interruzioni, grazie anche alle fotocamere HD da 5MP e 8MP che permettono di catturare momenti significativi con chiarezza.

Inclusi nel prezzo, YESTEL offre una tastiera, un mouse e una custodia per il tablet, arricchendo ulteriormente l’offerta. Questa offerta rappresenta quindi un’ottima scelta per chi cerca un tablet ad alte prestazioni a un prezzo competitivo: non fartela scappare e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!