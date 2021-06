L'ecosistema per la casa smart di SwitchBot, basato sul celeberrimo hub dal prezzo accessibile, cresce e ora offre anche un sensore di movimento e uno di contatto. Grazie all'offerta lancio, li porti a casa a prezzo regalo.

SwitchBot: le novità per la casa smart economica

Due prodotti, uno più interessante dell'altro. Entrambi, pronti a permetterti di godere non solo di una casa intelligente, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google, ma anche di creare scenari che non penseresti mai potessero essere gestiti in automatico.

Sensore di contatto

Contact Sensor è prodotto utilissimo per la sicurezza di casa e dell'ufficio. Meglio noto come “sensore per porte e finestre”, il gioiellino di SwitchBot ti offre molto di più perché è intelligente.

In abbinata all'applicazione per smartphone e all'hub SwitchBot Mini, puoi controllare l'apertura e la chiusura di qualsiasi cosa, praticamente (mobili, porte, finestre, gabbie di animali, casseforti, ecc).

Una volta che lo avrai configurato, potrai creare dei veri e propri scenari. Ad esempio, una volta aperta la porta di casa, puoi fare in modo che si accendano le luci di casa.

Sotto il profilo della sicurezza, potrai invece contare su notifiche istantanee su smartphone in caso di movimenti del sensore di contatto. Il sistema funziona a batteria, che si può cambiare e dura tre anni.

Sensore di movimento

SwitchBot Motion Sensor è un sensore di movimento è praticamente un pozzo di possibilità. Dopo averlo abbinato all'hub e all'applicazione per smartphone, potrai usarlo per una marea di scene.

Da quelle legate alla sicurezza (sapere se qualcuno passa da qualche parte in qualsiasi momento) fino alla smart home più creativa. Accendere le luci, far succedere una serie di eventi: decidi tu cosa deve accadere se qualcuno passa davanti al tuo nuovo sensore di movimento.

SwitchBot: le novità a un prezzo eccezionale

Sia SwitchBot Contact Sensor che SwitchBot Motion Sensor in occasione del lancio li prendi a prezzo eccezionale. Solo 20€ circa al pezzo, indipendentemente da quale sceglierai. Li trovi direttamente sul sito ufficiale:

Le spedizioni partono da magazzino europeo, anche italiano. Questo significa che non solo non pagherai tasse aggiuntive, ma saranno anche rapide!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

