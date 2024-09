Svelato il nuovo Xiaomi Redmi Watch 5 Lite ed è sorprendente

Xiaomi vuole ancora sorprendere con un indossabile low cost, ma che ha veramente tutto quello che cerca un utente sia sportivo che medio, attento solo a connettività e salute. Finalmente è stato svelato il Redmi Watch 5 Lite che sta sorprendendo. Infatti il suo design è elegante e al tempo stesso moderno.

Questo gli permette di essere indossato con piacere sia dagli amanti del fitness, sempre in tuta e scarpe da ginnastica, sia dagli utenti occasionali. Uno dei suoi punti di forza è l’ampio display con tecnologia AMOLED e una batteria di lunga durata, in grado di offrire tanta autonomia.

Altra novità interessante è il supporto alle chiamate Bluetooth, fondamentale per chi non ha voglia di prendere lo smartphone dalla tasca per rispondere a una telefonata. In pratica, grazie al nuovo Redmi Watch 5 Lite fai tutto direttamente dal tuo polso. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo smartwatch.

Redmi Watch 5 Lite: lo smartwatch Xiaomi full optional

Il Redmi Watch 5 Lite è davvero uno smartwatch full optional, realizzato da Xiaomi con cura e attenzione ai dettagli. Partiamo dal design che non lascia spazio a dubbi, tutto è perfetto. La cassa è leggera e resistente, con finiture in metallo ancora più eleganti e piacevoli alla vista. Inoltre, è impermeabile fino a 5 ATM. Puoi immergerti con questo smartwatch fino a 50 metri senza problemi.

Il display da 1,96 pollici, quasi 2 pollici sul tuo polso, è ampio e dettagliato. La tecnologia AMOLED con risoluzione 410 x 520 pixel offre informazioni chiare e precise, facili da vedere anche sotto la luce del sole grazie ai 600 nit di luminosità massima.

La salute è completamente sotto controllo grazie ai suoi sensori professionali che, uniti alle funzionalità avanzate, garantisce un monitoraggio preciso, accurato e costante. Il monitoraggio della frequenza cardiaca avviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, i sensori sono anche in grado di rilevare l’ossigeno nel sangue.

Grazie al tracciamento del sonno sai sempre la qualità del tuo riposo. Inoltre, avrai anche informazioni importanti sul tuo livello di stress, del ciclo mestruale per una visione più ampia della tua salute. Tutto questo si aggiunge alle 160 modalità sportive incluse, perfette per chi ama lo sport e il fitness.

La batteria garantisce fino a 18 giorni con una singola ricarica in condizioni normali. Con un utilizzo più intensivo il Redmi Watch 5 Lite può raggiungere un’autonomia di 12 giorni circa. Ottimo risultato quindi. Infine, integra anche l’assistente vocale Alexa.

Prezzi, disponibilità e data di uscita

Il Redmi Watch 5 Lite è disponibile da oggi solo in India. Vediamo se con il debutto dei Xiaomi 14T e 14T Pro verrà annunciato anche in Italia. Per ora possiamo solo fare congetture e nient’altro, ma non dobbiamo aspettare molto prima di avere qualche informazione ufficiale per l’Italia.

Attualmente è disponibile in due eleganti colori: nero e oro. In India è venduto a soli 3999 rupie, circa 32 euro. Questo è il prezzo di listino, ma al momento Xiaomi lo sta proponendo in offerta lancio a soli 3499 rupie.