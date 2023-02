Surfshark per Android e iPhone la migliore soluzione

Utilizzare una nuova VPN con il proprio smartphone Android o con l’iPhone è sempre più necessario. Aggirare i limiti geografici dei servizi web, rendere privata la connessione quando si utilizza un Wi-Fi pubblico o anche senza tracciamenti sono tutti fattori che contribuiscono a rendere importante l’utilizzo di una VPN per smartphone Android ed iPhone.

Le app VPN sono numerose ma molte sono limitate, sia in termini di velocità che di privacy. È importante, quindi, scegliere con precisione la migliore VPN da utilizzare per Android ed iPhone. L’opzione giusta, in questo momento, arriva da Surfshark, vera e propria istituzione del settore delle VPN. Con l’offerta in corso, infatti, la spesa di 2,30 euro al mese con uno sconto dell’82% ottenibile attivando il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. Maggiori dettagli al link qui di sotto:

Nuova VPN per Android ed iPhone: ecco i vantaggi di Surfshark

Surfshark ha tutto quello che serve per utilizzare una VPN al meglio sul proprio smartphone. Il servizio offre una connessione illimitata e senza riduzioni della velocità. Il traffico dati, inoltre, è protetto dalla crittografia con l’app che applica una politica no log per assicurare l’assenza di un sistema di tracciamento. C’è poi una rete di miglia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, senza problemi, qualsiasi limite geografico.

Con l’offerta in corso, Surfshark costa appena 2,30 euro al mese. Basta attivare il piano biennale con 2 mesi gratis. La spesa complessiva sarà di circa 59 euro per 26 mesi di servizio. Pagando con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate, andando ad ammortizzare il costo del servizio e assicurandosi così un’ottima VPN per Android ed iPhone ad un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.