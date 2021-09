Surface Laptop Studio è il PC che vorrete

Surface Laptop Studio è un Surface Studio in un form factor portatile e compatto. Di fatto, il nuovo dispositivo ibrido di Microsoft è stato lanciato oggi ed è un prodotto davvero molto interessante. Come dice il nome, questo è un computer portatile ma racchiude all'interno alcune delle funzionalità tipiche del gigantesco device da cui deriva.

Surface Laptop Studio: le caratteristiche

Surface Laptop Studio sembra un normale PC di Microsoft nel suo stato chiuso, tuttavia, il suo fattore di forma si trasforma quando si tira in avanti il ​​display touch PixelSense Flow da 14,4 pollici avente una risoluzione di 2400 x 1600 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Copre l'intera tastiera ma lascia visibile il trackpad. Questa modalità, chiamata Stage Mode, è più comoda se si desidera scrivere sullo schermo o se si vuole utilizzare il PC come una tavoletta grafica. È anche ottimo per giocare e guardare film.

Lo schermo può essere esteso ulteriormente verso l'utente finché non si appiattisce come un tablet e copre la tastiera e il trackpad. Microsoft ha soprannominato questa modalità Studio ed è la migliore per quando si creano contenuti come disegni, sceneggiature, dipinti o manoscritti. Il dispositivo ha anche un'area sottostante dove si può riporre la Surface Slim Pen 2.

Il design del Laptop Studio è diverso da quello del Surface Book; l'OEM di Redmond afferma che il nuovo prodotto è il culmine di anni di lavoro e sviluppo in aree come display, cerniere e chipset.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le sue specifiche, il terminale ha un processore Intel quad-core di 11a generazione (disponibile nelle varianti Core i5 e Core i7), scheda grafica Intel Iris Xe integrata, GPU Nvidia RTX 3050 Ti (modello i7) con 4 GB di VRAM, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD rimovibile.

Connettività

Per le porte, sono disponibili 2 USB 4.0 con supporto Thunderbolt, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta Surface Connect. Dispone del Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, di quattro altoparlanti Omnisionic con Dolby Atmos, due microfoni a campo lontano, fotocamera per l'autenticazione del viso Windows Hello, una webcam 1080p e molto altro ancora.

La compagnia afferma che eseguirà Windows 11 Home out of the box e verrà precaricato con l'app Xbox e con una prova gratuita di un mese di Game Pass Ultimate. Nella confezione è incluso un alimentatore Surface da 60 W per il modello Core i5 mentre il modello Core i7 ottiene un charger da 95 W.

Surface Laptop Studio ha un prezzo di partenza di 1599,99 dollari. Verrà venduto in una sola colorazione – Platinum – e può essere comprato dal prossimo 5 ottobre.