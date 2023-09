Surface Go 3 (8/128 GB) con tastiera cover inclusa al MINIMO STORICO su Amazon

Il Surface Go 3 cala ancora di prezzo e, in bundle con la tastiera cover, diventa uno dei best buy di oggi grazie a questa nuova offerta Amazon. Il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 605 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il bundle che comprende la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di SSD del tablet Windows di Microsoft. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Surface Go 3 è in offerta su Amazon, in bundle con la tastiera cover

Il Surface Go 3 è un punto di riferimento del mercato per chi cerca un tablet Windows ricco di funzionalità e con un prezzo accessibile. Il dispositivo è dotato di un display da 10,5 pollici di diagonale, risultando particolarmente compatto e facile da trasportare. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Intel Pentium Gold 6500Y che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di SSD.

Il tablet è incluso in bundle con la tastiera cover, con layout in italiano, essenziale per garantire il massimo della produttività. Tra le specifiche tecniche troviamo anche una webcam 1080p e il supporto alla connettività Wi-Fi 6. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11. Tra gli accessori, da acquistare separatamente, c’è anche la Surface Pen.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Go 3 al prezzo scontato di 605 euro. La promozione include la tastiera cover e riguarda la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD del tablet. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.