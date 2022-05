Supporto per smartphone 3 in 1: in auto lo metti come VUOI (Amazon)

Ho finalmente scovato il nuovo supporto per smartphone definitivo che in auto rappresenta l’avanguardia più assoluta e ti permette di avere sempre tutto sott’occhio senza scendere a compromessi.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino e grazie al ribasso del 15% ora in corso su Amazon hai la possibilità di portartelo a casa con una spesa veramente minima perché spendi appena €13,59 e stai a posto per tutta la vita.

Secondo me è l’upgrade di cui hai bisogno quindi non aspettare neanche un secondo in più e collegati sulla pagina ufficiale di Amazon per poterlo ricevere a casa senza costi aggiuntivi grazie ai servizi Prime garantiti.

Supporto per smartphone da auto: lo fissi dove vuoi

Grazie al suo design innovativo questo supporto per smartphone puoi fissarlo praticamente dove vuoi infatti alla possibilità di agganciarlo al cruscotto, dietro lo sterzo, sullo specchietto parasole o ancora sullo specchietto retrovisore. Praticamente con un solo acquisto hai quattro possibilità differenti che ti permettono di giostrare l’esperienza e di renderla a tutti gli effetti comoda per poter seguire, ad esempio, il navigatore mentre guidi e senza rischi.

Grazie al suo sistema clip con molla regolabile il telefono lo puoi roteare di 360° dunque lo puoi mettere sia in posizione verticale che in posizione orizzontale. Proprio in merito a quest’ultimo, ti dico che è compatibile praticamente con qualunque modello dal momento che è supporta dispositivi con grandezze che vanno dai 3 ai 7 pollici. In più non ti preoccupare perché è in qualunque posizione tu lo fissi lui rimane fermo e stabile concedendoti quella sicurezza aggiuntiva di cui hai bisogno.

Acquista immediatamente questo supporto per Smartphone su Amazon ora che è in promozione grazie al 15%, apri la pagina e concludi l’acquisto per pagarlo appena €13,59. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni senza costi aggiuntivi se hai un abbonamento Prime attivo.