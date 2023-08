Super Power Bank 10000 mAh a PREZZO SHOCK online

Solo Online, Unieuro ha la soluzione perfetta per regalarti una fonte di energia extra per i tuoi dispositivi mobile. Finalmente puoi dire basta alla batteria scarica! Acquista il Power Bank Thunder Cellularline a soli 27,99 euro, invece di 39,99 euro. Super potente, si propone con una capacità di 10000 mAh! Extra compatto, lo porti sempre con te senza problemi in tasca o in una borsa.

La porta di tipo USB-C garantisce altissime prestazioni durante la ricarica dei tuoi device. Stiamo parlando del caricabatterie portatile con il miglior rapporto capacità/dimensioni. Insomma, un vero must per te che cerchi sempre il meglio. Tra l’altro, la sua tecnologia di ultima generazione garantisce una ricarica rapida, ma senza rovinare nel tempo le prestazioni della batteria dei tuoi dispositivi.

Power Bank Thunder Cellularline: extra compatto, super portatile

Essendo extra compatto, il Power Bank Thunder Cellularline è estremamente portatile. Nonostante i volumi contenuti, grazie alle celle cilindriche 21700 all’avanguardia, riesce a immagazzinare una maggiore capacità di energia permettendo così ricariche complete in minor tempo. Le prestazioni elevate di carica lo confermano: la porta USB-C Power Delivery 20W assicura una ricarica ad altissima velocità anche per iPhone e smartphone di nuova generazione.

Acquista il Thunder Cellularline a soli 27,99 euro, invece di 39,99 euro. Con Unieuro Solo Online la consegna gratuita a casa o il ritiro gratuito in negozio sono inclusi nel prezzo. Inoltre, raggiungendo una spesa minima di 30 euro, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.