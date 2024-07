Super Outlet MediaWorld: 5 super offerte del volantino

Sul sito di MediaWorld è tempo di Super Outlet, promozione che consente di risparmiare anche oltre il 50% rispetto al prezzo di vendita consigliato. Le offerte proseguiranno fino al 31 luglio e prevedono la consegna gratuita, garantita su tutti gli articoli in promo.

Dato che nel volantino sono presenti centinaia di articoli di svariate categorie, abbiamo selezionato per voi cinque offerte da non perdere, in modo da darvi subito un indirizzo chiaro. Eccole.

Le 5 offerte da non perdere del volantino Super Outlet MediaWorld

Uno dei prodotti di punta è la lavatrice Samsung Bespoke AI QuickDrive, sulla quale è possibile risparmiare quasi 700 euro rispetto al prezzo consigliato. Nella lista figurano altri due articoli della casa sud-coreana: il nuovo convertibile 2 in 1 Galaxy Book 360, in vendita al prezzo scontato di 799,99 euro, e lo Smart TV AU7090 4K da 65 pollici dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Chiudiamo, infine, con gli auricolari wireless Beats Studio Buds in super sconto (tra le altre cose, rientrano tra i dispositivi idonei alla prova gratuita di 6 mesi di Apple Music), e il ferro per capelli Rowenta CF4310 in vendita a quasi metà prezzo.

Per tutte le altre offerte, visitate la pagina dedicata al volantino Super Outlet di MediaWorld.