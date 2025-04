La Serie C arriva gratis sul digitale terrestre fino al 2028

La Lega Pro ha annunciato che alcune delle partite del campionato italiano di Serie C NOW saranno trasmesse in chiaro in diretta gratuitamente sul digitale terrestre. Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio. Ciò vuol dire che non sarà necessario abbonarsi alla pay TV per poter vedere match selezionati di questo torneo.

Nello specifico, è la Rai a essersi aggiudicata questa co-esclusiva. Infatti, prima di questa decisione, ad avere l’esclusiva era NOW TV, che rimane comunque la piattaforma necessaria per seguire tutto il campionato. Tutte le partite di Serie C NOW vengono trasmesse in diretta streaming per gli abbonati a NOW PASS SPORT, a soli 14,99 euro.

“Lega Pro e Rai insieme anche per il prossimo triennio. Assegnato il Pacchetto nazionale dirette in chiaro, che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa su Rai Sport e Rai 2“, si legge nel comunicato stampa ufficiale della Lega Pro che annuncia la Serie C sul digitale terrestre.

Tre anni di Serie C sul digitale terrestre

Ora, oltre a Champions League ed Europa League, sul digitale terrestre arriva anche la Serie C. “Dalla presentazione del nuovo logo al perfezionamento delle formule di commercializzazione, il processo di rafforzamento della Serie C continua grazie al consolidamento dello storico legame con Rai, che permetterà alle sessanta squadre della Lega Pro – presenti in diciannove regioni – di entrare ogni weekend nelle case degli italiani, facendo divertire gli appassionati ed esultare i tifosi“, ha specificato la Lega Pro.

“La Serie C esprime la propria soddisfazione per l’accordo concluso con Rai, che conferma l’appetibilità del campionato e riconosce il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dei club. Oggi gli sforzi vengono premiati, con l’attenzione al prodotto, ai giovani e alla comunicazione. La Serie C si continua a impegnare a 360 gradi e la vetrina offerta da Rai, a cui va il ringraziamento per aver creduto nel progetto, rappresenta una grande opportunità“.