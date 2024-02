Super OFFERTONA smart TV Samsung 50" da MediaWorld con 350 € di sconto

Il periodo degli sconti non accenna a fermarsi in casa MediaWorld, che infatti vuole dare ancora una volta il suo contributo soprattutto in ambito TV. Quella di Samsung oggi in sconto, è una delle smart TV più amate ed acquistate dell’ultimo periodo, proprio come dimostrano i dati.

Gli utenti amano avere grande qualità, un bel design e soprattutto un ampio angolo di visione. Tutto ciò è disponibile sia nei negozi fisici di MediaWorld che sul sito ufficiale con la QLED da 50″ di ampiezza che oggi beneficia di un grande sconto in occasione dell’iniziativa “Tech Mania“.

Il prezzo oggi diminuisce drasticamente, grazie ad uno sconto di 350 €. Il colosso concede a tutti l’opportunità di acquistare la smart TV di Samsung per ben 599 €. È possibile anche effettuare un finanziamento a 28,20 € al mese per 24 rate ad esempio, ma sarà l’utente finale a scegliere la sua rata che andrà da 12 a 48 mesi.

Acquista la smart TV di Samsung che con tecnologia QLED è super nitida

Grazie ad un design all’avanguardia e a tutto il “knowhow” di Samsung, MediaWorld fa correre gli utenti sul suo sito ufficiale o nei negozi fisici. Secondo quanto riportato infatti sono moltissime le persone che stanno acquistando la smart TV con tecnologia QLED, quella da 50″ di ampiezza in grado di far risaltare i colori alla grande fino alla risoluzione in 4K.

La gamma di contrasto è molto ampia per le immagini di qualità cinematografica che mostra, consentendo dunque di ammirare le immagini riprodotte con dettagli assurdi. Il punto di forza è sicuramente il design che è elegante e sottile e con un’integrazione perfetta soprattutto se si monta su parete.

Oggi il prezzo, grazie allo sconto di 350 €, è di soli 599 € con garanzia inclusa e spedizione entro una settimana direttamente a casa.