Super occasione con sconto del 63% per lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4

Tieniti forte perché l’offerta che ti sto segnalando è a tempo limitato e quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 a soli 49,99 euro, invece che 134,99 euro. È un’offerta esclusiva perché abbonato ai servizi Prime ma non ti preoccupare, puoi iscriverti subito cliccando qui e avvalerti di 30 giorni gratuiti.

In questo momento siamo di fronte uno straordinario sconto del 63% che taglia il prezzo oltre la metà permette di risparmiare 85 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a partire da 16,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi.

Oral-B Smart 4: lo spazzolino elettrico che devi avere

Se vuoi denti più bianchi per un sorriso che illumina allora devi sicuramente acquistare Oral-B Smart 4. In pochissime settimane riuscirai a vedere la differenza rispetto a uno spazzolino tradizionale. Infatti, grazie alla sua testina rotonda che oscilla, pulsa in ruota, riesce a pulire perfettamente ogni dente arrivando in profondità e rimuovendo fino al 100% di placca in più.

Nonostante la sua potenza riesce a non danneggiare le gengive e proprio per questo motivo è dotato di un sensore della pressione che ti avvisa quando eserciti troppa forza. Parlando sempre delle sue tecnologie, è dotato di una vibrazione ogni 30 secondi per farti capire quando è il momento di cambiare zona di spazzolamento. La batteria dura due settimane con una sola ricarica e in confezione troverai una testina di ricambio, il dentifricio e una custodia da viaggio.

Stai ancora leggendo? Non è più il momento di farlo. La Festa delle Offerte Prime scade questa sera mezzanotte e quindi devi essere davvero rapido. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Oral-B Smart 4 a soli 49,99 euro, invece che 134,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.