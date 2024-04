Super Mario 3D World + Bowser's Fury: a poco più di 40€ è da comprare adesso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi ; su Amazon c’è un gioco che non puoi permetterti di perdere. Si chiama Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ed è disponibile ad un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon: solamente 40,78€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Corri a farlo tuo adesso ma non pensarci troppo; a questa cifra è un best buy senza limiti e senza rivali. Con un singolo gioco ne prenderai due, fai presto prima che termini la promozione esclusiva o prima che finiscano le scorte. Con Amazon Prime avrai diritto al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrai perfino avere accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ecco perché comprarlo

Con questo titolo, otterrai due giochi in uno; potrai iniziare la tua avventura esplorando il colorato e frenetico mondo di Super Mario 3D World, dove potrai giocare da solo o con amici in modalità cooperativa. Di seguito, potrai immergerti nell’epica e innovativa Bowser’s Fury, una nuova esperienza open-world che ti metterà di fronte a Bowser gigantesco in una frenetica lotta contro il tempo.

Con il primo videogame, come detto, puoi giocare con altri tre amici per affrontare livelli impegnativi e sfide mozzafiato. La cooperazione è la chiave per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici. E con Bowser’s Fury, invece, dovrai esplorare un luogo insidioso insieme a Bowser Jr. Avrai accesso a nuove abilità e potenziamenti che renderanno l’avventura ancora più entusiasmante: salterai più in alto, correrai più veloce e sconfiggerai i nemici con stile. La grafica brillante e colorata ti farà immergere come non mai; dai paesaggi incantevoli ai livelli intricati, ogni dettaglio sarà un piacere per gli occhi e per l’immaginazione. Questo gioco offre un’esperienza adatta a tutti.

Lo pagherai solo 40,78€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciartelo sfuggire; si risparmia il 32% sul valore di listino.