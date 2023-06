Summer Game Fest 2023: dove vederlo e tutti gli annunci in diretta (live)

Assodato il fatto che ormai l’E3 sembra essere diventato un bel ricordo, per gli appassionati di videogiochi le speranze per i grandi eventi estivi sono tutte riposte sul Summer Game Fest 2023.

L’edizione di quest’anno promette di replicare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno: la conferenza ci permetterà di dare uno sguardo a diversi videogiochi in uscita nei prossimi mesi e anni, incluso il nuovo Mortal Kombat, l’espansione di Cyberpunk 2077 e non sono escluse grosse sorprese. Potrai seguire la trasmissione in diretta dal player presente qui sotto a partire dalle 21 ora italiana.

Summer Game Fest 2023: cosa aspettarsi?

Come sempre, è difficile fare previsioni, ma il presentatore e organizzatore Geoff Keighley promette grandi “World Premiere” da parte dei principali attori del mercato videoludico. Come detto, ci sarà spazio per uno primo sguardo al gameplay di Mortal Kombat 1.

Tra gli altri giochi confermati figurano anche Alan Wake 2, Fortnite Wilds, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Baldur’s Gate 3, Lords of The Fallen, Lies of P e molti altri ancora.

Per un evento di questa importanza non si può che sperare anche nella presenza di grandi giochi molto attesi dal pubblico come Final Fantasy VII Rebirth, Hellblade 2, Death Stranding 2 oltre a possibili sorprese che si spera accendino questa serata estiva.

Se non potrai seguirlo o per avere un recap veloce, ci occuperemo di mettere tutti insieme gli annunci dell’evento qui di seguito così da darti modo di guardare tutti i trailer e tutte le informazioni che verranno date nel corso della serata.

Summer Game Fest 2023: tutti gli annunci dell’evento, trailer e info

