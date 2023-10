Su Amazon i sogni diventano realtà: Blackview Tab 7 Pro a soli 104€

Siete alla ricerca di un buon tablet con prestazioni base magari da regalare a una persona poco avvezza con questi dispositivi? Allora siete giunti nel posto giusto perché su Amazon potreste acquistare il Blackview Tab 7 Pro al prezzo speciale di soli 104,49 euro. Si tratta di un prezzo assurdo considerando le caratteristiche tecniche che vi descriveremo tra poco ed è frutto di una doppia promozione: al prezzo di listino è già applicato uno sconto del 31% a cui potete applicare un ulteriore sconto del 5% tramite un coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Blackview Tab 7 Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche che rendono il Blackview Tab 7 Pro un’opzione interessante è l’hardware caratterizzato da un processore T606 a 8 core, 10GB RAM (6GB memoria + 4GB espansione della memoria) e 128GB ROM espandibili con una scheda TF fino a 1TB. Il tablet, poi, ha uno schermo da 10 pollici con risoluzione 1200*1920 FHD+. Il display ha una nitidezza e una chiarezza eccezionali e potrete godere di un’ottima visione di tutti i contenuti anche grazie ai doppi altoparlanti con Smart PA.

Presenti poi due fotocamere: la principale ha una risoluzione di 13MP, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8MP divenendo perfetta per le videochiamate e i selfie. Il Blackview Tab 7 Pro supporta la connettività 2.4G/5G WiFi, il che lo rende facile da utilizzare in casa o in ufficio e supporta anche due SIM slot. Il tutto è ottimamente gestito dal sistema operativo Android 12.

Il tablet è anche dotato di una batteria da 6580mAh , sempre pronta per affrontare intense giornate di lavoro, lezioni online o conferenze, senza dovervi preoccupare di doverlo ricaricare frequentemente. Infine supporta la tecnologia OTG, che consente di collegare dispositivi USB (mouse o tastiere) direttamente al tablet ed è presente anche il GPS. Siete ancora qui? Dovreste correre su Amazon perché al prezzo di 104,49 euro non troverete nulla di meglio. Inoltre grazie ad Amazon Prime potrà essere vostro in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione. Non dimenticate, infine, di selezionare il coupon del 5% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.