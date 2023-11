Striscia LED multicolor WiFi TP-Link Tapo: 5 metri a soli 16€, WOW

Colora la tua casa e controlla l’illuminazione e il colore da remoto o con la voce. Pensi che ci vogliano tanti soldi per avere questo? E invece ti sbagli. Vai subito su Amazon e acquista la tua striscia LED multicolor WiFi da 5 metri firmata TP-Link Tapo a soli 16,99 euro, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere a un prezzo già niente male si aggiunge uno sconto doppio che ti fa risparmiare ulteriormente. A questa cifra è da prender al volo. Puoi installarla dove vuoi e in modo semplice.

Striscia LED multicolor TP-Link Tapo: tutto smart

Questa striscia LED è dotata di una parte adesiva, molto potente, che ti consente quindi di applicarla ovunque. Ad esempio la puoi attaccare intorno ai quadri o al televisore. Sotto i pensili della cucina o all’interno di mobili e cassetti. E la puoi tagliare comodamente della misura che desideri.

Per usarla in modalità WiFi basta scaricare l’app dedicata sul tuo smartphone e seguire i passaggi lì indicati per collegarla alla tua rete di casa. In questo modo puoi controllare l’illuminazione da remoto e scegliere tra 16 milioni di colori differenti. Puoi salvare le tue impostazioni ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma siamo di fronte a una promozione da urlo, da non perdere per nessun motivo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello la striscia LED multicolor WiFi TP-Link Tapo a soli 16,99 euro, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.