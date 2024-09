Black Mirror 7: quando inizia su Netflix? Anticipazioni episodi e cast

Black Mirror è una delle serie tv più controverse e distopiche degli ultimi anni, nonostante le stagioni più recenti abbiano perso un po’ del “graffio” e della “cattiveria” proprie delle puntate iniziali.

Nonostante ciò, il pubblico continua ad osannare l’idea di Charlie Brooker e, proprio in questi giorni, è stato annunciato l’imminente arrivo di Black Mirror 7.

Black Mirror 7: l’attesa sta per finire

Black Mirror ha sempre puntato a denunciare gli effetti negativi (e talvolta catastrofici) di un utilizzo errato o scellerato delle tecnologie moderne. Dopo due stagioni trasmesse su Channel 4, il suo successo ha attirato l’attenzione di Netflix, che ha acquisito i diritti per produrre le nuove stagioni.

L’anno scorso, dopo una lunga pausa, è arrivata la sesta stagione, che però non ha soddisfatto del tutto le aspettative del pubblico. Molti fan hanno notato un cambiamento evidente nello stile dello show, sebbene questo non sia necessariamente un male sotto certi aspetti. Nonostante le critiche, Netflix ha deciso di rinnovare Black Mirror per una settima stagione, suscitando curiosità tra gli spettatori che sperano in un ritorno alla qualità delle origini.

Enorme interesse anche per l’annuncio del cast di Black Mirror 7, che include nomi di grande rilievo. Charlie Brooker, il creatore della serie, ha riunito volti di spicco per questa nuova stagione: tra i più noti citiamo Peter Capaldi, Paul Giamatti, Emma Corrin e Harriet Walter. Non mancano tuttavia anche interpreti emergenti come Awkwafina, Cristin Milioti e Rashida Jones.

Per quanto riguarda l’uscita della nuova stagione in streaming, Netflix ha confermato tramite un teaser misterioso che i nuovi episodi arriveranno nel 2025. Si sa ancora poco sui dettagli, ma Charlie Brooker ha anticipato che il team di produzione sta lavorando su qualcosa di inedito per lo show. Inoltre, una delle puntate più amate, vale a dire USS Callister, avrà un seguito proprio in Black Mirror 7.