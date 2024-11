Stop a messaggi Spam e Truffe su WhatsApp: nuove funzionalità in arrivo

WhatsApp sta cambiando le regole degli account business a vantaggio degli utenti privati grazie a nuove funzionalità in grado di bloccare o quantomeno limitare messaggi spam e truffe. Una buona notizia visto che questa applicazione di messaggistica istantanea era diventata il canale preferito per la diffusione di queste minacce e/o scocciature.

Ad averlo rivelato sono stati i colleghi di TechCrunch che, durante una conversazione con Nikila Srinivasan, VP of product management for messaging monetization presso Meta, hanno scoperto alcune novità interessanti che verranno implementate in futuro sulla piattaforma ora gestita da Mark Zuckerberg.

Srinivasan ha spiegato: “Una cosa importante che facciamo è fornirti la trasparenza che stai interagendo con le aziende. Secondo, se non vuoi interagire con loro, il segnale più forte che puoi inviare è bloccarli e segnalarli. Questo ci aiuta a capire che non è un’azienda che vuoi sulla piattaforma. Oltre a ciò, stiamo iniziando a pensare a come possiamo dare più preferenze agli utenti per esprimere maggiori opinioni“.

Da una parte le nuove funzionalità per bloccare messaggi spam e truffe su WhatsApp servirà alle aziende (in buona fede) per comprendere come mai alcune loro campagne non soddisfano gli standard della piattaforma o degli utenti. Dall’altra contribuirà a una riduzione importante, secondo Meta, dello spam.

Come sarà possibile bloccare messaggi spam e truffe su WhatsApp

Meta sta testando nuove funzionalità per permettere agli utenti di bloccare messaggi spam e truffe su WhatsApp. In pratica, ogni utente potrà fornire un suo feedback in merito alle aziende su quale tipologia di messaggio vorrebbe ricevere o non ricevere. Probabilmente saranno inseriti bottoni come “mi interessa” o “non mi interessa” e “stop” o “riprendi“.

Inoltre, sarà possibile anche comunicare all’app se si è interessati o meno a ricevere “offerte e annunci” da una determinata azienda. Sarà possibile anche scegliere se non ricevere più quei tipi di messaggi. Infine, secondo quanto è emerso, in futuro sarà anche possibile rispondere ai messaggi se si desidera ricevere offerte da un’azienda in un determinato periodo, come ad esempio il Black Friday.

Recentemente la Consob ha denunciato che i risparmi sono a rischio su WhatsApp a causa di offerte di trading pericolose. Quindi la questione spam e truffe su WhatsApp è un tema molto vivo e acceso che merita attenzione e funzionalità in grado di aiutare gli utenti a proteggersi e a esprimere le proprie preferenze.