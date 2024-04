Stile Like a King con il Regolabarba King C. Gillette!

Indipendentemente dallo stile che preferisci, dalle barbe casual alle barbe curate e professionali, il regolabarba King C. Gillette ti offre la flessibilità di sperimentare con diverse lunghezze e trovare il look perfetto per te. E tutto questo con soli 22,99€ al posto dei classici 32,69€ di listino, grazie allo sconto Amazon del 30%!

Tutte le caratteristiche del regolabarba King C. Gillette

Con i suoi tre pettini regolatori intercambiabili, puoi personalizzare la lunghezza della tua barba secondo le tue preferenze. Sia che tu desideri una barba molto corta e precisa con il pettine da 1 mm, una barba corta o media con il pettine da 3-11 mm, o una barba lunga e folta con il pettine da 13-21 mm, il Regolabarba King C. Gillette si adatta al tuo stile.

Le lame di alta qualità in acciaio inossidabile assicurano una rasatura impeccabile, con un taglio preciso e uniforme che evita strappi e pizzicotti, anche su barbe folte e dure. Grazie alla tecnologia avanzata di queste me, puoi ottenere una performance di taglio superiore, garantendo risultati confortevoli e di qualità.

Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio, il Regolabarba King C. Gillette offre fino a 50 minuti di autonomia con una sola carica, permettendoti di regolare la tua barba ovunque tu sia, senza il vincolo dei cavi e delle prese di corrente. Inoltre, la batteria ricaricabile è ecologica, riducendo l’impatto ambientale e offrendo un’opzione sostenibile.

Questo non è il classico regolabarba. Con la linea King C., Gillette ha davvero fatto centro, offrendo prodotto al top a un prezzo davvero ottimo. Fai tuo questo regolabarba per soli 22,99€!